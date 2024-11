Ontwikkelaar Survios heeft aangekondigd dat de VR-horrorgame Alien: Rogue Incursion de goudstatus heeft bereikt en helemaal klaar is voor de release op 19 december. Om deze mijlpaal te vieren, heeft Survios een nieuwe trailer uitgebracht.

In het spel stap je in de schoenen van Zula, een mens die op de planeet Purdan verblijft. Op deze planeet bevindt zich een onderzoeksfaciliteit die wordt overspoeld door Xenomorphs. Het is jouw taak om te achterhalen wat er precies is gebeurd en welke onderzoeken in het lab werden uitgevoerd.

De game is vanaf 19 december beschikbaar voor PlayStation VR2 en pc. Mensen die het spel vooruitbestellen, krijgen toegang tot een extra wapen- en uitrustingsskin gebaseerd op de recente Alien-film Alien Romulus.

Je kunt de nieuwste trailer hieronder bekijken.