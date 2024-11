De PlayStation 5 Pro is nog niet zo lang uit, en de release ging gepaard met enkele problemen in bepaalde games. In dit geval gaat het om Star Wars Jedi: Survivor en Silent Hill 2 Remake.

De PS5 Pro-versie van Silent Hill 2 wordt geplaagd door schermflikkeringen en een slechtere beeldkwaliteit. Spelers geven zelfs aan dat de reguliere PS5-versie van het spel er veel beter uitziet. Star Wars Jedi: Survivor kent een soortgelijk probleem. Waarschijnlijk komt dit door een probleem met het gebruik van de PSSR-upscaler in deze games, waardoor ze er slechter uitzien.

Je zou verwachten dat dit tijdens het testen van de updates zou zijn opgemerkt, maar dat blijkt niet het geval. Ontwikkelaars van zowel Bloober Team (Silent Hill 2 Remake) als EA (Star Wars Jedi: Survivor) hebben aangegeven dat ze hard aan het werk zijn aan een oplossing voor de problemen.