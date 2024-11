De uitgever tinyBuild en studio Fire&Frost hebben hun third-person RPG, Of Ash and Steel, aangekondigd. De trailer van het gepassioneerde team vind je onderaan terug. Deze middeleeuwse openwereldgame zal in 2025 uitkomen op Steam.

In het gevaarlijke koninkrijk, The Kingdom of the Seven, zal jij je eigen personage maken uit één van de drie skill trees: Survival, Craftmanship of War. Wanneer jouw personage evolueert, zullen de NPC’s mee evolueren en anders gaan reageren op jou.

Het gevechtssysteem is methodisch en vereist strategie, met drie vechtstijlen en unieke wapenvaardigheden die je kunt leren. Het spel combineert de sfeer van klassieke RPG’s met moderne gemakken, zoals tutorials en een dynamische wereld, terwijl het trouw blijft aan de essentie van oude klassiekers.