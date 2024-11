We kunnen de release van de recentere Battlefield-titels redelijk desastreus noemen. Ontwikkelaar DICE en uitgever Electronic Arts zijn zich maar al te goed bewust dat ze zichzelf moeten bewijzen met de nieuwe Battlefield-game die momenteel in ontwikkeling is. Om er zeker van te zijn dat ze niet dezelfde fout maken, ondergaat de nieuwe release de grootste playtest van de gehele franchise.

EA heeft in een eerder interview met IGN gezegd dat de game teruggaat naar zijn oorspronkelijke roots. Een moderne setting met 64 spelers per match, waarin totale verwoesting tot de orde van de dag behoort. Dit klinkt uiteraard erg goed, maar we moeten eerst maar eens zien wat de game ons zal brengen. De fans van de franchise zijn redelijk terughoudend als het aankomt op het vertrouwen in de titels gezien de eerdere ervaringen. EA en DICE zeggen alles op alles te zetten om het vertrouwen van hun spelers terug te winnen.

Battlefield 6 heeft het grootste budget in de historie van de franchise. Er werken op dit moment vier studio’s aan de game waaronder DICE, Motive, Criterion Games en Ripple Effect. Het lijkt erop dat EA deze keer meer waarde zal hechten aan de feedback die zij zullen ontvangen van spelers tijdens de playtest, in de hoop er een mooi geheel van te kunnen maken. Dit doen zij vooral door de ‘player-first’ aanpak te hanteren, waarmee de game door middel van playtests en feedback van zowel interne als externe spelers verder wordt ontwikkeld, aldus Insider Gaming.

Er is nog geen exacte releasedatum voor Battlefield 6, als is de indicatie dat de game ergens in 2025 uit zal komen. Als hier meer bekend over is delen we dit uiteraard op onze website.