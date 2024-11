Het virtuele boerenleven blijft mensen aanspreken. Farming Simulator 25 is een heus succesverhaal – het zoveelste al voor de reeks – en ging in zijn eerste week maar liefst 2 miljoen keer over de toonbank. Een prestatie waar ontwikkelaar GIANTS Software met recht en reden apetrots op is. En de studio heeft grootse plannen voor zijn geesteskindje.

Fans kunnen de komende weken en maanden hun boerenhart ophalen aan gratis content updates, waaronder patches en uitbreidingen. Nieuwe machines en andere opties zullen gaandeweg aan Farming Simulator 25 toegevoegd worden, zodat het spel zich langzaam maar zeker zal ontpoppen tot de ultieme landbouwervaring.

“The most successful launch in the history of Farming Simulator – 2 million copies sold in week one and peaking at 125,000+ players active simultaneously on Steam alone on launch day – with thousands more playing across all platforms throughout the week!”

“But this is just the beginning! Working on free content updates, patches, packs and expansion, we will keep adding more machines, features, and fun.”