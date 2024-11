Het is nog altijd de bedoeling dat Black Myth: Wukong ook naar de Xbox komt, maar voorlopig is de game alleen op de PlayStation 5 en pc te spelen. Ben je in het bezit van een PS5 en heb je een abonnement op PlayStation Plus Premium, dan kan je de actie-RPG nu ook even uitproberen.

Met PlayStation Plus Premium worden af en toe games beschikbaar gesteld om voor een bepaalde tijd te spelen. Nu is dat mogelijk met Black Myth: Wukong. Je kan dit spel 2 uur spelen. Besluit je het spel daarna aan te schaffen, dan kan je je savegame uit de proefperiode gewoon meenemen en gebruiken.