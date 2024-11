Niet vies van een sci-fi setting, uitdagende vijanden en RPG-elementen? Wellicht is het net aangekondigde Empyreal dan iets voor jou. Uitgever Secret Mode en ontwikkelaar Silent Games slaan de handen ineen voor deze titel, die volgend jaar moet verschijnen voor de PS5, Xbox Series X|S en pc.

In Empyreal ga je op expeditie naar een onbekende planeet. Eenmaal aangekomen op deze planeet is er een grote monoliet aanwezig die op het eerste gezicht verlaten lijkt. Dit indrukwekkend grote gebouw is echter verre van verlaten en zit bomvol gevaar. Als speler kan je één van de vele elite huursoldaten gebruiken om de uitdagingen te trotseren. Hoewel we nog maar weinig weten over Empyreal, zien de eerste beelden er zeker interessant uit.

Tot slot kan je hieronder ook nog een aantal key features van Empyreal vinden.