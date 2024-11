Remedy Entertainment is altijd een uitstekende ontwikkelaar geweest, maar veel van hun games weten initieel slecht een publiek te vinden. Titels zoals de eerste Alan Wake en ook Max Payne hebben echter door de jaren heen een behoorlijke cult-following opgebouwd. Onder andere voor die mensen wil Remedy de remakes van Max Payne zo goed mogelijk uit de verf laten komen, maar daar houdt het niet bij op.

Volgens CEO Tero Virtala wil Remedy met de remakes van Max Payne ook een heel nieuw publiek aanspreken. Ook is de ontwikkeling van deze games voor Remedy een kans om een goed geformeerd team te creëren wat zich in de toekomst op actie-games moet gaan focussen. Recent heeft Remedy al aangekondigd het budget voor de remakes te verhogen en dat geld zal allemaal in de ontwikkeling worden gestoken. De remakes worden wederom uitgegeven door Rockstar Games, die alle marketing op zich zal nemen.