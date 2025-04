Xbox Game Pass games voor eerste helft van april bekendgemaakt

Nu we de maand april binnen zijn gestapt mogen we weer verschillende updates voor Game Pass verwachten en zoals gebruikelijk doet Microsoft de aankondiging per maand altijd in twee fases. De games voor de eerste helft van deze maand zijn nu bekendgemaakt en hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Vanaf vandaag

Borderlands 3 Ultimate Edition (Cloud, Console & pc)

All You Need is Help (Console – Game Pass Standard)

Still Wakes the Deep (Xbox Series X|S – Game Pass Standard)

Wargroove 2 (Console – Game Pass Standard)

Vanaf 8 april

Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition (Console & Pc)

South of Midnight (Cloud, Xbox Series X|S & Pc)

Vanaf 9 april

Commandos: Origins (Cloud, Xbox Series X|S & Pc)

Vanaf 10 april

Blue Prince (Cloud, Xbox Series X|S & Pc)

Vanaf 15 april

Hunt Showdown 1896 (Pc)

Op 15 april zullen verschillende games de Game Pass bibliotheek ook weer gaan verlaten en dat zijn de onderstaande titels:

Botany Manor

Coral Island

Harold Halibut

Homestead Arcana

Kona

Orcs Must Die! 3

Turbo Golf Racing

Xbox Game Pass abonnement afsluiten? Dan kan je daarvoor hier terecht.