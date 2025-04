Preview | Metroid Prime 4: Beyond – In 2007 verscheen Metroid Prime 3: Corruption en hoewel we nadien bijvoorbeeld nog Metroid Dread hebben gekregen, wachten we al een behoorlijk lange tijd op een volwaardig nieuw 3D avontuur. Dat avontuur werd vorig jaar aangekondigd in de vorm van Metroid Prime 4: Beyond, die zowel op de Nintendo Switch als de Switch 2 uitkomt. Deze game was aanwezig op het persevenement waar we kennis hebben kunnen maken met de Nintendo Switch 2 en uiteraard hebben we de kans aangegrepen om even met de shooter aan de slag te gaan; met daarbij het gebruik van de Joy-Con 2-muisbesturing.

Actievolle shooter, met mate

We werden ergens in een willekeurig level op de nieuwe planeet gedropt, waar een flink gevecht gaande is tussen de monsters en jouw kant. Als Samus Aran ben je natuurlijk een stuk geavanceerder in je vechtmogelijkheden en kom je als geroepen om je team bij te staan. In de demo die pakweg een minuut of tien duurde bewogen we via een lineair pad richting een eindbaas, waarbij we onderweg meermaals met een golf van vijanden te maken kregen. Hoewel het er vrij hectisch en chaotisch uitziet, vuurde de game niet al te veel vijanden op ons af, waardoor het redelijk goed te doen was. Daarbij richten de vijanden zich deels op de soldaten aan je zijde, daar waar jij als erg wendbaar personage alle kanten opvliegt om ze te flanken en meer.

De actie was tot zover vrij rechttoe rechtaan, zoals je dat van de franchise gewend bent. Daarbij presenteert Metroid Prime 4: Beyond ook degelijke graphics, al moeten we wel opmerken dat we de game in 1080p op een televisie speelden met een framerate van maximaal 120fps. Grafisch oogt het in die setting bij vlagen schitterend en het merendeel van de tijd gewoon netjes, maar we kunnen niet ontkennen dat de actie zelf uitermate soepel verliep dankzij de hoge framerate. De responsiviteit is top en dat is erg prettig alsook noodzakelijk met de muisbesturing die hier uitstekend tot zijn recht komt. In die zin staat de performance van de game op de Nintendo Switch 2 als een huis, maar een verrassing is dat niet gezien het een geoptimaliseerde versie betreft, want er verschijnt ook een variant voor de originele Nintendo Switch.

Controller muis hybride

Een van de unieke gameplay-elementen in de Nintendo Switch 2 versie van de game is de mogelijkheid om de Joy-Con 2 als muis te gebruiken. Vanzelfsprekend kun je de game gewoon met een volledige controller besturing spelen, waarbij je de Joy-Con 2-controllers aan het scherm klikt of in de houder stopt, of je speelt met de Pro controller. Daarmee volgt de game de traditionele Nintendo Switch besturing, maar leuker en intuïtiever is eigenlijk om de muisbesturing te gebruiken. Hierbij ontstaat er een hybride, want de linker Joy-Con gebruik je op de gebruikelijke manier, waarbij je de pook inzet om naar voren, achteren, links en rechts te bewegen, wat gewoon vertrouwd aanvoelt.

De rechter Joy-Con leg je dan in de muis modus neer, waarbij je het letterlijk als een muis gebruikt om te richten en schieten op de vijanden. Met de trigger vuur je kogels af, al kan dat wat vermoeiend worden omdat elke individuele kogel een aparte input vereist in plaats van dat je achter elkaar door kunt blijven schieten, maar dat went wel. De trigger ingedrukt houden laadt overigens een kogel op, die dan krachtiger is bij impact. Afijn, doordat je met de muis veel sneller nog kunt bewegen dan met de joystick, al hangt dat wel van de gevoeligheidsinstellingen af uiteraard, kun je bijzonder vlot de gevechten aangaan. Het is misschien heel even wennen, omdat je enerzijds een muis hebt en anderzijds een controller, maar tegelijkertijd voelt het best wel natuurlijk aan.

Mocht je alsnog wat moeite hebben tijdens het schieten, dan is het mogelijk om de trigger op de linker Joy-Con in te drukken, waarmee je een lock-on forceert op vijanden en je automatisch in de juiste richting schiet. Daarbij heb je natuurlijk additionele mogelijkheden, zoals het veranderen in een morph ball, de omgeving scannen en meer. Dit is qua knoppenindeling onder de facebuttons geplaatst en ook in de muis modus zijn die knoppen goed bereikbaar, waardoor je op geen enkele manier belemmert wordt in de manier van spelen. Deze elementen wisselen de actie ook af, waarbij we een voorbeeld kregen in de vorm van een gesloten deur scannen. Na het scannen was het zaak om de lock-on te gebruiken, gefocust op het middelpunt van de deur met daaromheen vier oplichtende punten. Met de muis konden we vervolgens individueel op deze lichtpunten mikken en schieten, om zo de vergrendeling weg te halen.

Dit voorbeeld is één van de toepassingen waarop de unieke manier van besturen goed tot zijn recht komt en naar verwachting beschikt Metroid Prime 4: Beyond over meer van dit soort details. Het zorgt dankzij de innovatieve benadering in ieder geval voor leuke gameplay. Daarbij troffen we aan het einde van het level een eindbaas, waarbij het zaak was om op zwakke punten te schieten, wat bijzonder vlot gaat met de muis, omdat je zo accuraat kunt mikken terwijl je alle kanten op stuitert, wat ook weer nodig is om inkomende aanvallen te ontwijken. Hierbij dien je inkomende kogels kapot te schieten, pulse muren te ontwijken door te springen of juist in een morph ball te veranderen en meer, terwijl je continu het vuur opent op het moment dat de zwakke plekken zichtbaar zijn. Chaotisch, maar erg bevredigend wanneer de baas het loodje legt, wat ook het einde van de demo was.

Voorlopige conclusie

We hebben slechts een korte demo van Metroid Prime 4: Beyond kunnen spelen, maar de shooter lijkt qua gameplay zeker in combinatie met de Nintendo Switch 2 leuke innovatieve concepten te brengen als het op de besturing aankomt. Het spelen met de Joy-Con 2 als muis is even wennen, maar verandert snel in een intuïtieve en natuurlijke aanpak, waardoor het een plezier is om op die manier door de levels te gaan. Hoewel de game ogenschijnlijk erg lineair van aard is, hebben we in de korte tijd spelen genoeg verschillende gameplay mogelijkheden kunnen ervaren, wat ons de indruk geeft dat het als totaalplaatje wel goed zit. We hebben lang op deze game gewacht en het ziet er vooralsnog naar uit dat Nintendo precies de juiste snaar weet te raken.