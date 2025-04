Director van DOOM: The Dark Ages legt uit waarom er geen multiplayer modus is

DOOM is een franchise die al jaren teruggaat en DOOM: The Dark Ages gaat op zijn beurt ook min of meer terug in de tijd. Deze game kent namelijk een middeleeuwse setting. De voorgaande twee delen – de reboot van DOOM in 2016 en DOOM: Eternal uit 2020 – beschikten beiden over een multiplayer modus naast de singleplayer ervaring. Wie hoopte op een multiplayer ervaring in The Dark Ages, komt bedrogen uit.

Dit nieuws was uiteraard al bekend, maar de reden waarom nog niet. Hugo Martin, de game director van het aankomende deel, heeft daar nu meer uitleg over gegeven in een interview met GamesRadar+. Volgens hem was het eigenlijk vanaf het begin al vrij snel duidelijk dat er alleen een singleplayer in moest zitten. Dit heeft onder meer te maken met dat zij de beste ervaring tot nu toe willen creëren. Ter vergelijking noemde hij hierbij Eternal en dat gezien hoe groot dat project werd, dat het logischer was om daar een multiplayer bij te doen.

Hij voegde daar nog aan toe dat je niet een klein beetje multiplayer kan doen. Als je het doet, moet je het gelijk goed doen en dat betekent ook dat er een live-service ontstaat, en dat zou dan weer ten koste gaan van de singleplayer. Bovendien voelde het vooral goed om de focus te leggen op een singleplayer ervaring.