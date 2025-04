De Joy-Con 2-controllers zijn op diverse manieren verbeterd

Je krijgt niet vaak de kans om een van de hooggeplaatste mensen bij Nintendo vragen te stellen, maar bij het Europese launch event kregen journalisten de mogelijkhed wat vragen te stellen aan onder andere Tetsuya Sasaki, hardware design lead bij Nintendo. Wij waren vanuit PlaySense daar ook bij aanwezig en zo werden er wat interessante vragen gesteld over de nieuwe Joy-Cons.

Natuurlijk kwam het bekende stick drift probleem van de Joy-Cons naar voren en werd er gevraagd of dat verbeterd is bij de Joy-Con 2. Het antwoord van Sasaki wijst er wel op dat de nieuwe Joy-Cons een stuk beter zouden moeten zijn, maar hij geeft eigenlijk geen concreet antwoord op de daadwerkelijke vraag.

“As you may have witnessed and felt, the new Joy-Con 2 controllers for the Nintendo Switch 2 have really been designed from the ground up, from scratch, to have bigger movement and smoother movement.”

Vervolgens werden er ook vragen gesteld over de connectiviteitsproblemen die de huidige Joy-Cons nog weleens ervaren. Of dat bij de Joy-Con 2 is verbeterd, beantwoordde Sasaki gelukkig met wat meer overtuiging.

“If I were to go into it I feel like it’s going to take forever so I will start with: yes, it has improved. And if I were to add a little bit more: wireless features really depend on… the size has a big impact, so the bigger the antenna, the better the connection. And as we’ve been able to do that, I think you’ll find the connection is improved. The number of antennas has increased, a lot of other adjustments have been made to improve it.”