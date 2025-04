Sony overweegt een Astro Bot-film

Games verfilmen of in een serie gieten wint aan populariteit de laatste jaren en daarom overweegt Sony om een film te maken van de populaire platformer Astro Bot. Dit werd bevestigd door Asad Qizilbash, het hoofd van PlayStation Productions, in een interview met Variety.

Qizilbash gaf aan dat het succes van de PS5-editie van vorig jaar, die veel prijzen won, waaronder Game of the Year, en een enthousiast publiek opbouwde, Sony motiveert om de franchise verder uit te breiden. Of het van de grond gaat komen is echter afwachten.

“Those are very early indicators for us to want to try and grow that franchise and grow that IP. So we’re constantly looking at that.

And I would say it’s not just sort of awards and nominations that drive that. Sometimes we have IP that’s just got great stories that a creator really wants to adapt it.”