Bekijk hier een hoop gameplay van diverse Nintendo Switch 2 games

Nintendo heeft afgelopen week een hoop informatie over de Nintendo Switch 2 bekendgemaakt, waaronder de releasedatum en prijs. Ook liet Nintendo verschillende games zien aan media op een speciaal evenement, waarbij wij aanwezig waren.

In onze previews heb je al meer kunnen lezen over Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4: Beyond en later mag je nog een preview van Drag x Drive verwachten. Via Nintendo Treehouse livestreams is veel nieuwe gameplay van deze games gedeeld en mocht je benieuwd zijn, dan kan je de video’s hieronder bekijken.

