Preview | Mario Kart World – Het is jaren geleden dat Mario Kart 8 uitkwam voor de Nintendo Wii U. Nintendo heeft deze game vervolgens geport naar de Nintendo Switch en daar een enorme hoeveelheid extra content voor uitgebracht. Toch begint het wel tijd te worden voor een nieuwe mainline game in de franchise en die is nu officieel door Nintendo aangekondigd. Het was de opening van de Nintendo Direct-uitzending van gisterenmiddag. Mario Kart World is de naam, wat slaat op de open wereld die de game te bieden heeft. Een game die natuurlijk de traditionele Mario Kart gameplay brengt, maar wel is voorzien van de nodige vernieuwingen. We konden er even mee aan de slag en ja, dit is de Mario Kart die we allemaal willen spelen.

Meer spelers

Tegenover het vorige deel is een van de grootste stappen vooruit de mogelijkheid om de game nu met 24 spelers tegelijk te spelen in plaats van 12. Dit heeft best wat impact op de manier waarop de game is ingericht, want de chaos neemt behoorlijk toe. Al hebben we slechts een paar races kunnen doen, viel gelijk op dat de banen aanzienlijk breder zijn om met name bij de start de vele deelnemers de ruimte te bieden, al blijft dit de rest van de race ook behouden. Tegelijkertijd zagen we op verschillende banen dat er splitsingen zijn, die dus wat alternatieve opties bieden, waardoor de spelers weer hun eigen route binnen de vaste route kunnen bepalen. Sterker nog, spelers krijgen de mogelijkheid om tijdens races ook off-road te gaan. Hierdoor is de vrijheid groter dan ooit tevoren, al is de vraag even hoeveel impact dat zal hebben, aangezien dit in de demo die we speelden enigszins beperkt was.

Desalniettemin voelt Mario Kart World door de grotere en bredere benadering van de routes indrukwekkend aan. De technische capaciteit van de Nintendo Switch 2 biedt ook de mogelijkheid om groots uit te pakken qua vormgeving en opzet van de wereld. Alternatieve routes zijn hiervan een voorbeeld al is dat niet per se nieuw. Daarnaast is het mogelijk om langs randen van banen als het ware te grinden op richels, maar ook halverwege of jezelf automatisch te laten besturen via het grinden op treinsporen, waar je overigens zo weer vanaf kunt springen. Het maakt het allemaal net wat dynamischer en wat hier nog een flinke schep bovenop doet, is dat banen zelf qua vormgeving gaandeweg ook weer kunnen veranderen.

Waar je voorheen vooral gewend was meerdere rondjes te rijden op een vast parcours, beschikt Mario Kart World over banen die weliswaar uit meerdere rondes bestaan, maar bij elke ronde weer net wat anders kunnen zijn. Dit komt doordat verschillende banen aan elkaar verbonden kunnen worden wat diversiteit in de races en omgevingen brengt. Hierdoor weet je in eerste instantie nooit helemaal wat je precies kunt verwachten wat natuurlijk bijdraagt aan de spanning, alsook de afwisseling en het speelplezier, al zijn er natuurlijk ook vaste banen die een vooraf bepaalde route volgen. Zoals gewoonlijk kan je deelnemen aan diverse races in de regio’s die de game biedt, waarbij je telkens over vier races strijdt om de titel. Leuk is dat als je dan naar de volgende set races gaat, je daar daadwerkelijk naartoe moet rijden in de open wereld.

Vrij rondrijden in de open wereld

Over de open wereld gesproken, tijdens de speelsessie hebben we even vrij deze nieuwe omgeving kunnen verkennen door simpelweg lekker rond te rijden. Deze open wereld zal je verschillende gebieden presenteren variërend van stads tot het platteland en alles daartussenin. Het vrij rondrijden levert weer nieuwe gameplay mogelijkheden op zoals samen met vrienden de wereld verkennen, leuke plaatjes schieten en meer. Of er ook nog specifieke doelstellingen aan verbonden zijn is niet helemaal duidelijk, al leent een open wereld zich daar natuurlijk wel uitstekend voor. Lang hebben we overigens niet van de vrijheid kunnen genieten, maar op basis van wat we hebben ervaren kunnen we melden dat de wereld uitnodigt om verder verkend te worden, omdat het bomvol leuke details zit.

Naast dat je traditiegetrouw deel kunt nemen aan verschillende kampioenschappen, zoals eerder genoemd, alsook losse (multiplayer) races en nog veel meer, zijn Knock-out Rally’s volledig nieuw. In deze lange races rijd je letterlijk van de ene uithoek van de open wereld naar de andere, non-stop, maar waar er in eerste instantie 24 deelnemers zijn, zullen er gaandeweg steeds meer afvallen. Onderweg zijn verschillende checkpoints geplaatst en per checkpoint kunnen er een bepaald aantal deelnemers doorheen. Dit neemt gradueel af en als je op een lagere positie dan het maximale aantal passages rijdt, val je af. Uiteindelijk blijft er natuurlijk een speler over en die mag zich de winnaar van de rally noemen. Met de chaos die Mario Kart biedt is dat natuurlijk dikke lol en het kan een behoorlijke uitdaging zijn om het van de 23 andere spelers te winnen, die je natuurlijk met alles bestoken wat ze tegenkomen.

De power-ups zijn in grote lijnen bekend van de eerdere games, al hebben sommige nog extra invloed op de gameplay. Een goed voorbeeld daarvan zijn de bliksemschichten die impact op het weer hebben. Zo beschikt de game over een eigen weersysteem, waarbij je per locatie en afhankelijk van het moment op de dag met veranderende weersomstandigheden te maken krijgt. Tijdens races zagen we echter ook dat het van droog naar regenachtig veranderde nadat iemand de bliksemschicht power-up inzette, wat later weer veranderde. Het is een relatief klein detail in het grotere plaatje, maar het zijn wel net die kleine dingen die de hele speelervaring dynamischer maken. Tel daarbij op dat als je in de open wereld rondrijdt, je sowieso ook met een dag- en nachtcyclus te maken hebt. Of dat heel veel invloed op de gameplay heeft, afgezien van het esthetische aspect, is afwachten gezien we daar nog geen aanvullende informatie over hebben.

Voorlopige conclusie

Mario Kart World is als nieuwe mainline game in de franchise een flinke stap vooruit. Hoewel de traditionele en herkenbare gameplay vanzelfsprekend behouden blijft, waardoor de game dus vertrouwd aanvoelt, heeft het genoeg nieuwigheden te bieden wat het echt tot een frisse ervaring lijkt te maken. Het ophogen van het aantal spelers van 12 naar 24 is een uitstekende stap vooruit om veel meer leuke chaos te garanderen. De open wereld ziet er aanlokkelijk uit om te verkennen en de Knock-out Rally’s zijn ontzettend tof. Voeg daar dynamische banen, een flink roster aan personages en karts, en allerlei subtiele details en gameplay-elementen aan toe, en er ontstaat een game die – op basis van wat we weten en hebben kunnen ervaren – echt als een goede vooruitgang aanvoelt. De game heeft zo te zien alles in huis om de nieuwe standaard voor de franchise te zetten. Op 17 april komen we nog meer over Mario Kart World te weten via een speciale Direct-uitzending.