Preview | Donkey Kong Bananza – Ieders favoriete gorilla keert terug met een gloednieuw avontuur. We hebben het dan niet over King Kong, maar natuurlijk Donkey Kong. Tijdens de Nintendo Switch 2 Direct werd Donkey Kong Bananza aangekondigd, wat het eerste 3D-platform avontuur voor de aap in jaren is. Kort na de aankondiging kregen we de mogelijkheid om een kwartier met de game aan de slag te gaan en dat was bijzonder vermakelijk. In deze game gebruik je alle mogelijkheden die je als gorilla hebt om er op los te slaan, klimmen, vechten en nog veel meer. Donkey Kong Bananza verschijnt al over een paar maanden en wat we hebben kunnen spelen smaakte naar meer.

Jagen op bananen

Op het eiland waar de apen leven en genieten van heerlijke bananen en hun lekkere bestaan zijn plots gouden bananen ontdekt. Lang kan Donkey Kong er niet van genieten, want de mysterieuze organisatie VoidCo besluit om te midden van de chaos al deze bananen te stelen. En ja, dat is precies wat je niet moet doen en dus komt Donkey Kong in actie. Dat is globaal wat we over het verhaal weten, maar daar zal je het naar verwachting niet per se voor hoeven te doen. Donkey Kong is zijn geliefde bananen kwijt en dus spring jij achter de knoppen om hem te helpen terug te halen wat hem toebehoort. Dat doe je in verschillende gebieden, waarvan we er twee hebben kunnen ervaren en we kunnen je alvast melden: het gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe.

De eerste omgeving die we bezochten was een mijn, waarin de kleinere apen volop aan het hakken waren naar goud: het eiland is namelijk niet alleen van gouden bananen, maar ook van goudklompen voorzien. Waar de kleine apen vooral hard aan het bikkelen zijn, is Donkey Kong met zijn kracht een stuk effectiever en dat is precies waar een erg tof gameplay element om de hoek komt kijken: destructie. Met een druk op de knop ramt Donkey Kong zich zo door een muur heen, wat de levels dus effectief groter maakt en dat is ook een primair onderdeel van de gameplay. Op die manier kan je namelijk nieuwe doorgangen maken en vinden, om zo je weg te vervolgen.

Tegelijkertijd zul je zien dat er overal goudklompen opduiken en die verzamel je. Niet zonder reden, want mocht je de dood vinden, dan ruil je een gedeelte van je gevonden goud in voor het hervatten van je avontuur. Met deze goudklompen zullen ongetwijfeld nog wel meer dingen mogelijk zijn, maar de demo gaf daar tot dusver geen uitsluitsel over. Hoe dan ook is het bijzonder vermakelijk om als een wilde in de omgeving erop los te rammen om domweg te zien wat er gebeurt. De gameplay beperkt zich overigens niet tot horizontale destructie, want met een ground punch kan Donkey Kong ook op bepaalde plateaus tunnels naar beneden creëren. Of met een gewone slam kan je de ondergrond sowieso met een halve meter verlagen, wat ook weer nieuwe goudklompen of soms zelfs meer verrassingen oplevert.

Exploreren op een nieuwe manier

Donkey Kong Bananza lijkt vooralsnog een relatief lineaire ervaring te worden, maar hierbij word je wel veel meer uitgenodigd om te exploreren. Wat je ziet is namelijk zeker niet alles, omdat de levels behoorlijk veel destructie kennen nodigt de game je uit om overal waar je met Donkey Kong een beetje kunt rammen, te gaan rammen want wie weet schuilt er wel wat onder je of achter die ene muur die je ziet. Buiten dat is het gewoon bevredigend om de hele omgeving kort en klein te slaan, waarbij je het level zienderogen ziet veranderen. Het is exploreren via destructie en dat voelt erg plezierig aan, zeker als je per toeval een schatkist of beter nog: een set gouden bananen ontdekt, wat natuurlijk bijdraagt aan de uiteindelijke doelstelling van het avontuur.

In het tweede level dat we konden spelen kregen we wat nieuwe gameplay mogelijkheden aangereikt. Door flink op een gekleurde kubus te rammen wist Donkey Kong er een rotsblok uit te verkrijgen, die vervolgens weer gegooid kon worden: niet zonder reden, want het is een explosief. Dit komt van pas om bijvoorbeeld muren of rotsen die harder zijn te slopen, maar ook richting vijanden werkt dat uiterst effectief. Een van de bazen die we troffen bestond uit een hoop steen en waar Donkey Kong met zijn vuisten wel raad weet, was een explosief voldoende om deze vijand uit balans te brengen en een enkeltje hiernamaals te bezorgen. Overigens is het gooien zeker niet beperkt tot deze explosieven, je kunt op elk gewenst moment een rotsblok uit de ondergrond maken en die eveneens gooien naar alles wat beweegt.

Uitdagingen

De platformgameplay van Donkey Kong Bananza voelt best wel verfrissend aan. Het spelen met de geliefde gorilla ging prima, waarbij je op handen en voeten door de levels heengaat, maar ook de hoogte in kan: hij kan immers ook prima klimmen. Hierdoor beperkt de gameplay zich niet louter tot de grond of plateaus waarop je loopt. Het loont om af en toe omhoog te klimmen of juist naar beneden, want de levels herbergen meer geheimen dan ogenschijnlijk lijkt. Dat is zeker niet alles, zo troffen we ook willekeurig een uitdaging aan door op een bepaald platform een tunnel diep de grond in te maken. Hier stonden drie vijanden te wachten, die maar stenen bleven gooien en het doel hier was om deze vijanden binnen 30 seconden te verslaan. Dit was mogelijk door met de verschillende aanvalmoves van Donkey Kong los te gaan of door simpelweg rotsen op te pakken en die te gooien.

Het voltooien van de uitdaging door de vijanden binnen de tijd uit te schakelen leverde weer nieuwe gouden bananen op en dat is eigenlijk precies die traditionele Nintendo gameplay. Je speelt een level met als doel dat te voltooien wat je een beloning oplevert, in dit geval de bananen, terwijl er via side objectives altijd nog een paar meer te verzamelen zijn. Dit kan je natuurlijk onderweg doen, maar ook achteraf wat de replaywaarde weer vergroot. Nu hebben we slechts een zo’n uitdaging gespeeld, zoals omschreven, maar we verwachten dat de vele levels wat dat betreft nog veel meer variatie in dat soort side content zullen bieden. Bovendien motiveert het eens te meer om lekker te gaan exploreren (en slopen), wat per definitie als een fijne bezigheid aanvoelt in deze game.

Voorlopige conclusie

Donkey Kong is terug met een gloednieuw avontuur. Onze speelervaring van hooguit een kwartiertje deed echter direct naar meer smaken. De horizontale en verticale gameplay voelt erg natuurlijk aan in de rol van de gorilla, waarbij het slopen van de omgeving erg bevredigend is omdat je op die manier nieuwe dingen ontdekt. Of dat nu een doorgang is, schatten, uitdagingen of iets anders: er valt altijd wat te vinden. De combat die ermee gepaard gaat is vermakelijk, waarbij je de vuisten van de gorilla kunt gebruiken, maar ook objecten uit de omgeving. Nu klinkt het allemaal best wel simplistisch en dat is het misschien ook, maar we hebben sterk het gevoel pas het topje van de ijsberg te hebben gezien. Belangrijker is nog dat de korte speelsessie met de game vooral heel erg leuk was. Donkey Kong krijgt na jaren weer een volwaardig avontuur en dat heeft hij verdiend.