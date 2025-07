Regisseur van Donkey Kong Bananza erkent (kleine) problemen met de performance

De Nintendo Switch 2 krijgt deze maand een gloednieuwe exclusive in de vorm van Donkey Kong Bananza. Deze veelbelovende platformer (van de makers van Super Mario Odyssey) ziet er geweldig uit en de eerst previews waren ook grotendeels positief… al dook er wel hier en daar een puntje van kritiek op: de performance.

Regisseur Kazuya Takahashi heeft nu erkend dat die kritiek terecht is: de framerate (die mikt op 60 fps) is niet perfect, al zou dit geen groot probleem mogen zijn. Framedrops komen sporadisch voor bij heel chaotische momenten, maar ze zullen je pret niet bederven. Dit was zijn uitleg:

“There are several factors to consider. First, we intentionally used effects like hit-stop and slow motion to emphasize impacts. Second, because we use voxel technology, there are times when there are major changes and destruction in the environment. We’re aware that performance may drop slightly at these times. However, as you say, overall the game is smooth, and at points where large-scale changes occur, we prioritized fun and playability.”