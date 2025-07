Prachtige cijfers voor Donkey Kong Bananza

Vanaf vandaag is Donkey Kong Bananza verkrijgbaar voor de Nintendo Switch 2. De game is een absolute aanrader, zoals je al in onze review hebt kunnen lezen, waarin we de titel van Nintendo met een prachtige 9.0 beoordelen.

Met het verlopen van het embargo zijn er bij media wereldwijd reviews online gegaan en die schetsen allemaal hetzelfde beeld: de game is van uitmuntende kwaliteit. Meermaals krijgt Donkey Kong Bananza de perfecte score en het laagste is op moment van schrijven een zeer nette 8.0.

Hieronder een greep uit de scores die wereldwijd aan de game zijn toegekend.