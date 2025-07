Review | Donkey Kong Bananza – De Nintendo Switch 2 is inmiddels iets meer dan een maand uit en alhoewel gamers zich natuurlijk volop hebben kunnen vermaken met Mario Kart World, Switch 2-upgrades van Switch 1-games en diverse third-party releases, kijken we alweer uit naar nieuwe first-party exclusives. Gelukkig is Donkey Kong hier met zijn nieuwste avontuur om de post-launch line-up van Nintendo’s nieuwste console aan te vullen. De game is ontwikkeld door het team achter Super Mario Odyssey en de verwachtingen zijn dus uitermate hoog. Wij zijn op avontuur gegaan om te ontdekken of Donkey Kong Bananza het volgende paradepaardje is van de Switch 2.

Naar de kern van de planeet

In het eerste gloednieuwe avontuur van Donkey Kong sinds Tropical Freeze uit 2014 maakt de gorilla na lange tijd weer de overstap van een sidescrolling-avontuur naar een volledige 3D-platformer. Donkey Kongs avontuur begint wanneer een meteorietachtig object Donkeys werkplaats op Ingot Isles dieper de aarde in duwt. Al snel komt hij er, samen met zijn nieuwe partner Pauline, achter dat de Void Corporatie hierachter zit. Donkey en Pauline bundelen hun krachten om Void Co. te stoppen waarbij ze een lange tocht door alle sublagen moeten ondernemen om de kern van de planeet te bereiken, om elkaars wens in vervulling te laten gaan: zoveel mogelijk bananen voor Donkey Kong, en een weg terug naar het oppervlak voor Pauline.

De initiële verwachting was dat Pauline eenzelfde soort rol zou vervullen als personages zoals BD-1 in Star Wars Jedi: Fallen Order of Mimir in God of War tijdens gameplay, vooral omdat Donkey Kong een ‘stille’ protagonist is en zelf niet praat. Dit bleek echter niet het geval: Pauline praat zelf ook weinig tot niet buiten cutscènes om. Het verhaal kent af en toe wat geinige momenten, maar is over het algemeen niet heel bijzonder, al weet het in de laatste paar uur positief te verrassen met enkele spannende, onverwachte ontwikkelingen. Daarnaast is de pacing van het verhaal sterk, waardoor het – ondanks de vrij standaard opzet – niet snel verveelt. Na een introductie met aardig wat grote gebeurtenissen ontwikkelt het verhaal zich wat langzamer in het middenstuk, om vervolgens in het laatste kwart van het spel weer een stuk sneller te worden.

De wereld is jouw speeltuin

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Donkey Kong Bananza is puur vermaak. Je mag meteen beginnen met rondmeppen en het verwoesten van de omgeving. Je kunt gaan en staan waar je wilt en bijna alles is te verwoesten. De wereld is je speeltuin. Alleen al het vernietigen van de omgeving staat garant voor uren speelplezier, maar gelukkig is er nog meer dan dat te beleven. Net als de manen in Super Mario Odyssey kun je in Donkey Kong Bananza honderden bananen verzamelen, verspreid over verschillende gebieden. Sommige bananen zijn eenvoudig te bereiken door stukken grond te breken. Andere verdien je door het voltooien van uitdagingslevels zoals gevechten, platformsegmenten of klassieke sidescrolling-levels die doen denken aan eerdere Donkey Kong-games. Er is dus meer dan genoeg variatie en zelfs na tweehonderd of driehonderd bananen heb je er nog geen genoeg van. Daarnaast kun je fossielen verzamelen die op verschillende plekken verborgen zijn.

Verzamelen doe je niet zomaar; je krijgt er ook iets voor terug. Voor elke vijf bananen die je vindt, ontvang je een vaardigheidspunt dat je kunt gebruiken om Donkey sterker te maken. Je kunt ervoor kiezen om zijn kracht te vergroten — zodat hij hardere materialen kan breken — of om zijn sonar te upgraden. Die maakt het weer makkelijker om bananen en fossielen op te sporen. Daarnaast kun je ook investeren in extra levens of power-ups voor je Bananza-vormen, zodat je langer en effectiever gebruik kunt maken van de unieke krachten die deze vormen bieden. Fossielen dienen als valuta waarmee je nieuwe outfits kunt kopen voor Donkey en Pauline. Deze outfits zijn niet alleen cosmetisch, maar bieden ook voordelen, zoals hogere snelheid op bepaalde ondergronden of een verhoogde kans op schatten. Die schatten bevatten vaak kaarten die je de weg wijzen naar verborgen bananen en fossielen.

Bananza!

Een van de leukste features van het spel is Bananza, die ik eerder ook al noemde. Dankzij de speciale zangkrachten van Pauline kun je veranderen in verschillende dieren, zoals Kong Bananza en Ostrich Bananza. Elke vorm heeft zijn eigen unieke kracht. Kong Bananza is bijvoorbeeld enorm sterk en kan materialen breken die normaal gesproken ondoordringbaar zijn voor Donkey Kong. Wanneer Donkey in een zebra verandert, kan hij razendsnel rennen — zo snel zelfs, dat hij zich moeiteloos kan voortbewegen over ondergronden die onder hem verdwijnen. De Bananzavormen kunnen frequent worden geactiveerd en bieden nieuwe manieren om je door de wereld te bewegen. Ze zorgen daarmee ook voor geheel nieuwe manieren om bananen te verzamelen.

De combat in Donkey Kong Bananza is vrij eenvoudig, wat logisch is aangezien het spel ook bedoeld is voor kinderen. Er is een redelijke verscheidenheid aan vijanden, en je kunt creatief omgaan met hoe je ze verslaat. Zo kun je bijvoorbeeld delen van hun lichaam — vaak opgebouwd uit steen — van hen aftrekken en gebruiken om extra schade aan te richten. Toch kies je al snel voor de meest efficiënte aanpak, omdat de vijanden vrij eenvoudig te verslaan zijn. Het is daarom ook jammer dat er geen moeilijkheidsgraden zijn om een wat uitdagendere beleving te creëren. Toch valt er aan het eind van het spel nog wel wat uitdaging te vinden, de baasgevechten in de laatste uren van het spel waren verrassend lastiger in vergelijking met alles dat daarvoor kwam.

Donkey Kong Bananza is binnen tien uur uit te spelen als je je volledig richt op de hoofdobjectieven en zo snel mogelijk van sublaag naar sublaag gaat. Maar het echte plezier zit in het verzamelen van de verschillende collectibles. Daarom zal de gemiddelde speelduur waarschijnlijk rond de 20 tot 25 uur liggen. Als je echt alles wilt verzamelen, kom je zeker al dichter bij de 40 uur. De game is dus rijkelijk gevuld met content, zonder dat het ooit als een klusje voelt. Van begin tot eind is het een game die het lastig maakt om de controller neer te leggen, simpelweg omdat het zó leuk is.

De kleuren spatten van het scherm

Zowel in handheldmodus als op tv is Donkey Kong Bananza een fraaie vertoning. Het spel draait in 1080p en streeft naar 60 frames per seconde. In onze ervaring blijft die framerate nagenoeg stabiel, zelfs tijdens chaotische momenten waarin de voxels van goud en andere materialen je om de oren vliegen. Slechts op twee momenten merkten we een kleine framedrop op, beide keren tijdens een korte en ogenschijnlijk willekeurige cutscène bij het oppakken van een banaan. De game heeft een lichte, frisse presentatie. De kleuren spatten dan ook van het scherm tijdens het spelen. De cartooneske artstijl leent zich uitstekend voor de Switch 2 en ziet er gelikt uit. Gamers die hadden gehoopt op een 4K-resolutie hoeven zich geen zorgen te maken: zelfs met een resolutie van 1920x1080p komt Donkey Kong Bananza nog steeds uitstekend uit de verf op een grote 4K-tv.

Gespeeld op: Switch 2.