Zenless Zone Zero komt ook naar de Xbox

Zenless Zone Zero, de meest recente game van miHoYo (de makers van Genshin Impact en Honkai: Star Rail) is inmiddels al een tijdje uit, maar de ontwikkelaar heeft aangekondigd dat het spel binnenkort z’n player base zal uitbreiden. Zenless Zone Zero zal namelijk een versie voor de Xbox Series X|S krijgen!

De ontwikkelaar kondigde dit nieuws aan met een bericht, maar veel info werd nog niet gegeven. Op 11 april staat wel een livestream gepland, waar we meer te weten zullen komen over deze nieuwe versie van het spel.