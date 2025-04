Bandai Namco is bevestigd als ontwikkelaar van Kirby Air Riders

Na 22 jaar heeft Nintendo tijdens de grote Nintendo Direct over de Switch 2 bekendgemaakt dat Kirby Air Ride een vervolg krijgt, genaamd Kirby Air Riders. De game wordt ontwikkeld met Super Smash Bros.-regisseur en Kirby-bedenker Masahiro Sakurai aan het roer.

Sakurai liet via X weten dat Kirby Air Riders wordt ontwikkeld door Bandai Namco Studio S. Deze studio was eerder verantwoordelijk voor Super Smash Bros. Ultimate en Super Smash Bros. voor Wii U en 3DS. Daarnaast werkte Bandai Namco Studio S ook mee aan andere Nintendo-first-party-games zoals Mario Kart Tour, Mario Sports Superstars en Mario Kart 7.

Nintendo en Sakurai zullen ongetwijfeld tevreden zijn met de samenwerking, aangezien deze studio telkens weer wordt betrokken bij het ontwikkelen van grote Nintendo-IP’s. Kirby Air Riders verschijnt later dit jaar voor de Nintendo Switch 2.

Just like Super Smash Bros. for Wii U & 3DS and Ultimate, the recently announced “Kirby Air Riders” game is also being developed by Bandai Namco Studios.

The full staff is giving their all in developing the game, but it will take some time before we can share more information.…

— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) April 3, 2025