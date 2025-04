Eidos Montréal heeft actief nieuwe Deus Ex-game gepitcht, maar zonder resultaat

Eidos Montréal heeft met Deus Ex en Deus Ex: Mankind Divided vorig decennium twee nieuwe games in de langlopende franchise afgeleverd, maar daarna werd het stil en of er ooit een nieuw deel komt is afwachten.

Die kans lijkt klein, al meldt Insider Gaming nu wel dat de studio actief bezig is geweest om een nieuw deel te pitchen bij externe partners en uitgevers. Verschillende bedrijven hebben aangegeven er geen brood in te zien omdat het te niche zou zijn, waardoor het financiële risico te groot is.

Details over deze game zijn niet bekend, behalve dat het concept ‘charme en nieuwigheid’ had, maar dat het niet in lijn zou liggen met de verwachtingen die men normaliter voor de Deus Ex-franchise heeft, wat dat ook moge betekenen.

Tot slot zou deze game volledig nieuw zijn en niet degene waar al twee jaar aan gewerkt werd tot Embracer het begin 2024 annuleerde. Kortom, het lijkt er vooralsnog op dat de Deux Ex-franchise nog een lange tijd in de koelkast blijft liggen.