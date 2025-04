Nintendo reageert op de hoge prijs van Mario Kart World

Met de grote onthulling van de Nintendo Switch 2 vorige week weten we nu wat het platform kost, wat games gaan kosten en natuurlijk wanneer de console uitkomt. Een van de discussiepunten is de prijs van games, want Nintendo vraagt voor Mario Kart World meer dan wat gebruikelijk is voor games.

Nintendo heeft hier via Bill Trinen, de vice president van speler- en productervaring, nu op gereageerd. In een interview met IGN zegt Trinen dat de prijs gerechtvaardigd is, omdat de game dermate groot is, dat de ervaring de meest rijke tot op heden zal zijn.

We weten het een en ander over de game, maar dat is pas het topje van de ijsberg. Op 17 april zal er een Mario Kart World Direct plaatsvinden met nog veel meer informatie, wat wellicht een nieuw licht op de hoge prijs laat schijnen.

“I would say it’s less about the strategy of pricing Mario Kart World, it’s more just whenever we look at a given game, we just look at what is the experience, and what’s the content, and what’s the value?

…this is a game that is so big and so vast and you will find so many little things in it to discover. And there’s still some other secrets remaining that I think as people end up buying and playing the game, they’re going to find this to be probably the richest Mario Kart experience they’ve ever had.”