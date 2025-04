Hoe je videogames met crypto kunt kopen

Videogames kopen met crypto? Makkelijker dan je denkt! Als je een paar digitale munten op zak hebt, kun je tegenwoordig zonder gedoe nieuwe games scoren. Geen bank, geen creditcard, gewoon jij en je crypto. Stel je voor: je hebt net een mooie winst gepakt bij het beste Bitcoin casino op de markt, dankzij de gulle promoties of de exclusieve cryptogames. Je vraagt een razendsnelle uitbetaling aan en voor je het weet, staat je winst terug op je cryptowallet.

In plaats van dat geld weer terug te stoppen in het volgende potje blackjack, besluit je het anders te gebruiken. Tijd voor een nieuwe game! Gelukkig zijn er steeds meer manieren om games direct met crypto te betalen. Een van de populairste manieren is via giftcards/cadeaukaarten. Er zijn websites waar je met Bitcoin, Ethereum of andere cryptomunten tegoedkaarten voor gamingplatforms kunt kopen. Denk aan Steam, PlayStation Store of Xbox Live.

Je koopt zo’n kaart, krijgt een code en wisselt die in. Simpel en snel. Plus, je hebt geen gedoe met wisselkoersen of banktransacties. Dan heb je nog de optie om games direct te kopen bij winkels die cryptobetalingen accepteren. Sommige platforms, zoals bepaalde game resellers en marktplaatsen, laten je gewoon afrekenen met Bitcoin of USDT. Je kiest je game, betaalt vanuit je digitale wallet, en klaar. Geen banken die op je vingers kijken, geen extra kosten.Maar laten we eerlijk zijn: crypto en gaming gaan veel verder dan alleen betalen. Er zijn ook hele platforms gebouwd rond blockchain en digitale valuta.

Sommige games draaien zelfs volledig op crypto-economieën, waarbij je in-game items of valuta kunt verdienen en verhandelen. Je kunt dus zowel games kopen met crypto als die games spelen om crypto te verdienen! Dat klinkt mooi, maar natuurlijk zijn er wat dingen waar je op moet letten. De cryptokoersen kunnen schommelen, dus een game die je vandaag voor een bepaald bedrag koopt, kan morgen ineens duurder of goedkoper aanvoelen. Ook is het slim om even te checken welke munten een platform accepteert. Niet elke winkel neemt elke coin aan.

Een ander puntje: zorg dat je een betrouwbare wallet hebt. Of je nu een hardware wallet gebruikt voor extra veiligheid, of gewoon een app op je telefoon, je wilt niet dat je crypto verdwijnt door een domme fout. En let op scams! Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo.

Maar goed, als je het een beetje handig aanpakt, is het een topmanier om je digitale vermogen slim te besteden. In plaats van je crypto zomaar te laten staan of te laten schommelen met de markt, kun je er gewoon plezier van hebben. Nieuwe games, zonder bankgedoe, direct vanaf je wallet naar je scherm.

Dus de volgende keer dat je een game op je wishlist hebt staan, check dan even of je hem met crypto kunt betalen. Misschien speel je straks wel een gloednieuw avontuur, betaald met de winst van je laatste cryptotrade. Dat is toch nét wat leuker dan betalen met een saaie bankoverschrijving!