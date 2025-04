Special: Xbox Developer Session – Vijf veelbelovende aankomende indiegames – Waar we bij de Xbox vooral kijken naar de first-party studio’s en de games die daaruit komen, heeft Microsoft ook een programma gericht op kleinere ontwikkelaars. Jaarlijks organiseert Microsoft een gesloten showcase, waarin ze een paar van deze veelbelovende titels laten zien. Ook dit jaar kregen we zo weer een paar nieuwe games gepresenteerd, namelijk Winter Burrow, Outbound, Hela, The Alters en Moonlighter 2: The Endless Vault. In dit artikel gaan we in vogelvlucht langs deze games, zodat je een beter beeld krijgt.

Winter Burrow

Winter Burrow is een game die zich kenmerkt door de getekende stijl, die er best wel uitspringt. In deze titel heb je als doel om te overleven in een bos wat gepaard gaat met verkennen, grondstoffen verzamelen, gereedschappen maken en nog veel meer. In de rol van een muis die terugkeert uit de grote stad kom je erachter dat zijn ouderlijk huis niet langer is wat het ooit was en dus ga je aan de slag om de boel te herstellen. Ondertussen ga je ook op onderzoek uit naar je tante, die plotseling is verdwenen. Genoeg problemen dus en door de wereld te verkennen zul je beetje bij beetje meer mogelijkheden ter beschikking krijgen om je queeste te voltooien, waarbij de ontwikkelaar aangeeft dat het een ontspannen avontuur is. Natuurlijk krijg je met uitdagingen te maken, maar je zult niet opgejaagd worden omdat je het geheel op eigen tempo kunt beleven.

Release: 2025.

Outbound

Square Glade Games werkt al geruime tijd aan de game Outbound, die qua visuele stijl erg veel weg heeft van het geprezen Firewatch. Deze titel draait om je eigen camper, waarmee je de wildernis intrekt. Deze wildernis levert schitterende plaatjes op, dus in dat opzicht is het natuurlijk direct genieten, althans, dat is de bedoeling. Gaandeweg zul je materialen vinden die je nodig hebt om je eigen camper verder uit te bouwen tot een soort rijdende villa die van alle gemakken is voorzien. Zie het als een exploratiegame meets crafting, waarbij je ook rekening moet houden met energievoorzieningen, te maken krijgt met wisselende weersomstandigheden, onderhoud van je voertuig en nog veel meer. Een ogenschijnlijk ontspannen ervaring met vrij veel diepgang, die je bovendien met meerderen in coöperatieve opzet kunt spelen.

Release: 2026.

Hela

Kleine muisjes zijn normaal gesproken vooral een plaag in ons dagelijkse leven, tot ze worden omgetoverd tot personages in games. Moss bewees al dat muizen heel schattig kunnen zijn en hetzelfde doet Hela. Een game gebaseerd op Scandinavische folklore, waarin je puzzels moet oplossen, uitdagingen aangaat en de omgeving vanuit het perspectief van een muis verkent. In Hela krijg je alle vrijheid, waardoor je als het ware je eigen verhaal creëert en dat in een schitterende omgeving die uitnodigt om te ontdekken. Daarbij hebben je acties ook invloed op de omgeving, die dynamisch is ingericht wat voor een wisselende speelervaring zorgt.

Release: Onbekend.

The Alters

Van alle games die gepresenteerd werden tijdens de showcase is The Alters wellicht de meest bekende. Hoewel het hier een indie project betreft, heeft het de allure van een volwaardige game. In deze titel stap je in de schoenen van Jan Dolski, die de enige overlevende is van een crash op een gevaarlijke planeet. Aan jou om een basis op te zetten, die verder uit te bouwen en te overleven in de omgeving. Gaandeweg krijg je met morele dilemma’s te maken, terwijl je ondertussen op onderzoek uitgaat, resources verzamelt en meer. Uniek aan de game is dat je Alters kunt maken, wat in principe kloons van jezelf zijn, waarmee je dieper in het verhaal kunt duiken en waarmee je jezelf ook telkens andere skillsets kunt aanmeten. Hierdoor word je een soort manusje van alles. Dankzij dit gegeven is The Alters net wat anders dan soortgelijke games en de ontwikkelaar belooft een diep narratief met verschillende eindes.

Release: 2025.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Je bevindt je in het afgelegen dorpje Tresna, waar je met anderen gestrand bent. Aan jou de taak om de weg terug te vinden en dat gaat niet zonder slag of stoot. In deze actie-RPG krijg je namelijk te maken met vijanden, gevaarlijke dungeons en meer, die je vanuit een isometrisch perspectief te lijf kunt gaan. Dit met wapens die je gaandeweg vrijspeelt, waarbij je ook moet letten op je armor om goed bestand te zijn tegen inkomende aanvallen. Tussen het vechten door ga je op zoek naar relieken, die je weer kunt verkopen om de winst te kunnen gebruiken voor verbeteringen aan jezelf en je directe omgeving. De game belooft een gevarieerd avontuur te presenteren, waarbij exploratie, platformen en combat elkaar volop afwisselen.

Release: 2025.