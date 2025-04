Ook op de PlayStation 5 neemt Indiana Jones and the Great Circle veel ruimte in beslag

Indiana Jones and the Great Circle was toen deze voor de Xbox Series X|S uitkwam al niet bepaald een kleine game met een vereiste opslag van 132GB. Nu de release van de game op de PlayStation 5 aanstaande is, weten we ook hoeveel ruimte de game op de console van Sony in beslag zal nemen.

Hoewel het iets minder is dan op de Xbox Series X|S, is het alsnog aan de grote kant. PlayStation Game Size laat via X weten dat de PlayStation 5 versie van de game 125GB nodig heeft om gedownload en geïnstalleerd te kunnen worden.

Als je deze game wilt gaan spelen, is het goed om alvast wat ruimte te maken. Naar verwachting zal het mogelijk zijn de game een paar dagen voor de release op 17 april te pre-loaden, zodat je op release direct in het avontuur kunt duiken.

Meer weten over Indiana Jones and the Great Circle? Check dan hier onze review.