De klassieke Modern Warfare 2 en Modern Warfare 3 zijn van een rating voorzien

Call of Duty: Modern Warfare 2 en Call of Duty: Modern Warfare 3 lijken naar de current-gen systemen te komen, en dan hebben we het niet over de gelijknamige games die in de afgelopen jaren zijn verschenen. Beide klassieke shooters zijn namelijk bij de Australian Classification Board voorzien van een rating.

Opvallend daarbij is dat er ‘cross-gen edition’ bij aangegeven staat, wat suggereert dat deze shooters naar zowel de last- als current-gen consoles komen. Beide games zijn op 3 april van een rating voorzien, dus het is een zeer recente registratie. De vraag is nu alleen wat de plannen precies zijn en wanneer de games precies verschijnen.

Ook is het de vraag of het hier om de volledige games gaat of simpelweg de singleplayer. Bij een officiële aankondiging lees je het hier op PlaySense.