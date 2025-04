Summer Game Fest Showcase 2025 aangekondigd

Microsoft heeft aangekondigd dat de Xbox Games Showcase op 8 juni terugkeert gevolgd door een speciale showcase waarin The Outer Worlds 2 centraal staat. Naar verwachting zal Ubisoft rond dat weekend ook met een showcase komen, alsook andere uitgevers.

Dit alles is in teken van Summer Game Fest, georganiseerd door Geoff Keighley. Dit ‘evenement’ kent jaarlijks een kick-off met een eigen showcase en via sociale media heeft Keighley nu bekendgemaakt dat dat dit jaar niet anders zal zijn.

De Summer Game Fest Showcase staat namelijk gepland voor vrijdag 6 juni om 23:00 uur. Als je in Los Angeles bent kun je de show live bijwonen en anders kan het natuurlijk via YouTube en Twitch dankzij livestreams.