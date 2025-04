Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends komt naar alle platformen

Disney brengt hun succesvolle side-scrolling avontuur Disney Illusion Island, dat eerder exclusief op de Nintendo Switch verscheen, binnenkort uit op alle platformen. Deze nieuwe versie van het spel bevat niet alleen de eerder uitgebrachte updates Keeper Up en Mystery in Monoth, maar voegt ook een gloednieuwe uitbreiding toe: de Cave Adventuring Scavenger Hunt (C.A.S.H.), waarin Dagobert Duck (Scrooge McDuck) de hoofdrol speelt.

Vanaf 30 mei is Disney Illusion Island: Starring Mickey & Friends beschikbaar op de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Wie liever een fysiek exemplaar in handen heeft, zal nog even geduld moeten hebben, want die versie ligt pas vanaf 27 juni in de winkels.