Er wordt al nagedacht over een vervolg op de Minecraft-film

A Minecraft Movie is nog maar net in de bioscoop en er wordt nu al gepraat over een vervolg. Dit is ook niet zo vreemd, aangezien de film maar liefst 301 miljoen dollar binnenhaalde in zijn eerste weekend.

Regisseur Jared Hess (bekend van Napoleon Dynamite) liet in een interview weten dat hij staat te popelen om terug te keren naar het Minecraft universum.

“It would be so much fun. We had so much fun making this movie. It’s such an expansive world in the game, and there were so many things that we didn’t tap into that we wanted to. I would have a blast doing the sequel, and it seems like there’s already talk about it happening, so I’m super excited. It’ll be so much fun to go back into the world. The fans are just having such a good time.” – Jared Hess