De titel van Respawns strategische Star Wars-game is mogelijk uitgelekt

We weten al een hele tijd dat Respawn Entertainment en Bit Reactor, respectievelijk als uitgever en ontwikkelaar, aan een strategische Star Wars game sleutelen. Het spel bleef lang in nevelen gehuld, maar zal op 19 april officieel onthuld worden. Ondertussen lekt er links en rechts wat informatie uit over de game, zoals recent nog deze screenshots.

De screenshots onthullen een project dat wel wat weg heeft van XCOM: Enemy Unknown en/of Marvel’s Midnight Suns, twee games die als inspiratiebron toch het beste doen vermoeden. Dankzij Kurakasis – die als lekker al een behoorlijk betrouwbare reputatie heeft opgebouwd – weten we nu mogelijk ook de titel, Star Wars: Zero Company.

Over iets meer dan een week weten we of hij gelijk heeft.