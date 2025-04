Gerucht: Marathon verschijnt dit jaar al

Aankomend weekend zal Bungie hun nieuwe titel Marathon aan de wereld laten zien en dan krijgen we ongetwijfeld ook meer informatie over de release te horen. Hoewel het nog een paar dagen wachten is, weet Tom Henderson van Insider Gaming al wat meer informatie over de release te delen.

We weten nog weinig over deze titel, maar het ziet ernaar uit dat de release niet al te lang op zich laat wachten. Via een bericht op X geeft Henderson namelijk aan dat Marathon nog dit jaar zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.