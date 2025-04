Romantische gesprekken voeren met voorwerpen in je huis kan in Date Everything! op 17 juni

Heb jij je ooit aangetrokken gevoeld tot die knusse bank waar je na een lange werkdag op neerploft? Of misschien het koffiezetapparaat dat jou ’s ochtends die broodnodige oppepper geeft wanneer je uit bed komt? Nee? Wij ook niet. Toch lijkt ontwikkelaar Sassy Chap Games daar anders over te denken, want zij geven je namelijk de optie om letterlijk allerlei voorwerpen uit een woning te ‘daten’ in Date Everything!

In de game zet je een speciale bril op die jou de mogelijkheid geeft om hartjes naar voorwerpen te schieten. Eenmaal genoeg hartjes geschoten, lijkt de vonk over te springen en ben je klaar voor een eerste gesprek met één van de voorwerpen. Deze zien er overigens wel menselijk uit tijdens de gesprekken, maar het design van het voorwerp is wel degelijk geïntegreerd. Afhankelijk van hoe de gesprekken verlopen, kan het uitlopen op liefde, haat of vriendschap.

Na de uitkomst met een object speel jij punten vrij voor je statistieken die je verder kunt upgraden. Dit geeft je vervolgens weer toegang tot andere delen van het huis. Er zijn in totaal meer dan 100 voorwerpen waarmee jij het gesprek aan kunt gaan. Deze gesprekken zijn volledig voorzien van stemmenwerk door vrij grote namen binnen de industrie, zoals Felicia Day, Ben Starr, Matt Mercer, Laura Bailey, Neil Newbon, Troy Baker, Ashley Burch en nog vele anderen.

Date Everything! verschijnt op 17 juni voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Hieronder kan je de eerste trailer bekijken die een goed beeld geeft van de bizarre gesprekken met jouw voorwerpen.