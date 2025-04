De 6 meest gespeelde misdaad games: Crimineel spelen, zonder gevolgen 

Misdaad loont gelukkig niet in het echte leven, maar in de virtuele wereld is het soms onweerstaanbaar om even de regels te breken. Denk aan de vrijheid die je voelt wanneer je in GTA Online zonder remmen je criminele imperium uitbreidt. Of zelfs wanneer je, net als in bij een casino zonder limiet, speelt zonder vooraf bepaalde grenzen. Het draait allemaal om de spanning, de adrenaline, en de vraag: hoe ver durf jij te gaan (in de game)? Van bankovervallen tot undercover missies en brute straatgevechten: crime games geven je die spannende kick zonder de gevolgen. We duiken in de zes meest gespeelde misdaad games die wereldwijd miljoenen spelers aantrekken.

1. Grand Theft Auto V (GTA V & GTA Online)

Dé koning van de misdaad games blijft natuurlijk GTA. Rockstar Games wist met deze titel een wereldwijde sensatie te creëren, mede dankzij de gigantische open wereld van Los Santos en de online multiplayer waarin spelers zelf hun criminele imperium kunnen opbouwen. Of je nu kiest voor brute overvallen, drugssmokkel of luxueus leven van je bloedgeld: GTA V biedt het allemaal. De eindeloze updates voor GTA Online houden het spel ook jaren na release nog steeds fris. Met ruim 180 miljoen verkochte exemplaren is GTA V één van de bestverkochte games ooit.

2. Red Dead Redemption 2

Ja, we gaan even terug naar het Wilde Westen. Red Dead Redemption 2 is technisch gezien een western, maar ook hier draait het grotendeels om misdaad. Als Arthur Morgan leef je het leven van een outlaw in een tijdperk waarin de wet nog ver te zoeken is. Overvallen, ontsnappen aan de wet, en de keiharde keuzes die je moet maken voor je bende: dit is niet alleen een meeslepend verhaal, maar ook een game die de grens van moraliteit opzoekt. En met Red Dead Online kon je die bandietenrol ook samen met vrienden spelen.

3. Payday 2

Geen lijst over misdaad games zonder Payday 2. Dit spel focust zich volledig op de kunst van de overval. Samen met je crew plan je de perfecte kraak: van bankovervallen tot high-stakes diamantroven. De spanning in Payday 2 zit hem in de voorbereiding en de coördinatie tijdens de actie. Hoe soepeler je communicatie, hoe groter de kans op een succesvolle ontsnapping. Verknal je het? Dan sta je oog in oog met de SWAT-teams.

4. Mafia: Definitive Edition

Welkom in de onderwereld van de jaren ’30. Mafia: Definitive Edition is een remake van de klassieke crime game, waarin je als taxichauffeur Tommy Angelo verstrikt raakt in de misdaad. De game blinkt uit in sfeer: iconische jaren 30 setting, authentieke voertuigen en een meeslepend verhaal over loyaliteit, verraad en de zware tol van het gangsterleven. Voor wie van een filmische ervaring houdt, is Mafia een absolute mustplay.

5. Watch Dogs 2

In plaats van brute kracht draait het bij Watch Dogs 2 om digitale misdaad. Als lid van hackerscollectief DedSec manipuleer je de digitale wereld van San Francisco: van het overnemen van auto’s tot het saboteren van beveiligingssystemen. Wat Watch Dogs 2 uniek maakt, is de frisse aanpak van misdaad in de moderne maatschappij, gecombineerd met een flinke dosis humor en stijl.

6. Saints Row (Reboot & Serie)

Saints Row is dé game voor wie van misdaad houdt, maar dan compleet over the top. Wat begon als een serieuze concurrent van GTA, is uitgegroeid tot een knettergekke open-world game waarin je als speler een crimineel imperium opbouwt, maar dan met een flinke knipoog. Van bizarre wapens tot absurde missies en knotsgekke voertuigen: Saints Row neemt zichzelf niet al te serieus, en juist dat maakt het zo verfrissend. Het recentere reboot heeft de franchise een nieuw jasje gegeven, met moderne graphics en meer chaos dan ooit tevoren.