Game Pass abonnees kunnen gratis content bundel voor Call of Duty: Warzone claimen

Als je veel Call of Duty: Warzone speelt en een abonnement op Game Pass hebt, dan kun je profiteren van een leuke extra. Activision heeft namelijk een gratis ‘Game Pass Pack 1′ beschikbaar gesteld in de Xbox Store.

Dit pakket is beschikbaar voor Game Pass Ultimate abonnees en voegt wat extra’s toe aan de game. Om precies te zijn bestaat de bundel uit het volgende:

2x Operator Skins

3x Weapon Blueprints

2x Animated Emotes

Weapon Charm

Weapon Reticle

Emblem

Loading Screen

2x Sticker

2XP Token (1 hour)

2WXP Token (1 hour)

Gezien het pakket met een nummer komt ziet het er naar uit dat we nog veel meer pakketten mogen verwachten in de nabije toekomst. Of deze pakketten ook naar de PlayStation komen is niet bekend.