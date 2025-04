Shawn Layden: “Nintendo’s prijzen worden gerechtvaardigd door de kwaliteit van hun games”

De wereld kijkt uit naar de release van de Nintendo Switch 2, al lijken de hoge prijzen van zowel de console als de games die ervoor gaan verschijnen toch voor een domper op de feestvreugde te zorgen. Shawn Layden – voormalig baas van PlayStation – heeft in een recent interview echter de uit de kluiten gewassen prijskaartjes van Nintendo verdedigd.

Volgens Layden weet Nintendo zijn prijzen te verantwoorden met kwaliteit en exclusiviteit. De first party titels van Nintendo – denk aan Mario, Donkey Kong, Zelda… dat soort legendarische IP’s – zitten niet alleen erg goed in elkaar, maar zijn ook nergens anders speelbaar. Mensen kunnen dus klagen zoveel ze willen; uiteindelijk zullen ze toch overstag gaan.

“[R]ight here you see, ‘wow, that’s kind of a hefty price hike from Switch 1 to Switch 2 and, wow, 80 bucks for a game?’ But if it’s the only place where you can play Mario, then you get your wallet out and you buy into it… and Donkey Kong and Zelda. That first-party exclusivity kind of mitigates the sticker shock, if you will, of these price hikes, because you want that content so bad.”