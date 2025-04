Death Stranding 2: On the Beach biedt optie om baasgevechten over te slaan

Het is ondertussen alweer meer dan vijf jaar geleden dat Death Stranding werd uitgebracht – de eerste game van Hideo Kojima’s eigen studio, Kojima Productions. Nu er een tweede game op komst is, lijken Kojima en zijn team verder te bouwen op wat in het vorige deel is neergezet. Ook lijkt het spel nog meer uitdaging te gaan bieden.

Voor mensen die niet al te veel uitdaging zoeken en vooral geïnteresseerd zijn in Death Stranding 2 vanwege het verhaal, biedt Kojima Productions uitkomst. Spelers kunnen namelijk baasgevechten overslaan, zodra ze één keer door een baas zijn verslagen. Dat werd bekendgemaakt tijdens de Koji10-radiouitzending, aldus Genki via X. Het is onbekend of dit alleen voor bepaalde moeilijkheidsgraden geldt of dat dit altijd beschikbaar is.

Death Stranding 2: On the Beach verschijnt op 26 juni voor de PlayStation 5.