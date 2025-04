Console-versie van puzzelplatformgame American Arcadia heeft eindelijk een releasedatum

Meer dan twee jaar geleden kondigden uitgever Raw Fury en ontwikkelaar Out of the Blue Games voor het eerst American Arcadia aan voor consoles. Het heeft even geduurd, maar we weten nu eindelijk wanneer het spel uitkomt. En het mooiste is: je hoeft niet lang meer te wachten.

Het spel verschijnt op 15 mei voor de Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 en Nintendo Switch. Voor wie nog niet bekend is met het spel: het gaat over een utopische stad die 24 uur per dag wordt uitgezonden als een realityshow. De minst populaire ‘personages’ in de show worden geëlimineerd. Als speler kruip je in de huid van Trevor Hills, die moet ontsnappen uit deze dodelijke tv-show.

Je kunt de nieuwste trailer hieronder bekijken. American Arcadia is al langere tijd beschikbaar voor pc, dus mocht je al aan de slag willen met het spel, dan kun je het ook op pc spelen.