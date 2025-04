Dit is waarom Marathon niet free-to-play is

Afgelopen weekend onthulde Bungie voor het eerst gameplay van zijn nieuwe extraction shooter Marathon. Daarbij werd ook bekendgemaakt dat het spel vanaf 23 september beschikbaar zal zijn en geen free-to-play game wordt.

De game director van Marathon, Joe Ziegler, heeft tijdens de Friends Per Second-podcast uitgelegd waarom het spel niet gratis te spelen zal zijn. Ziegler zegt dat het team van Bungie hoopt genoeg te laten zien om gamers enthousiast te maken. Daarnaast wil het team het spel blijven ondersteunen met nieuwe content, zonder de prijs van de game te verhogen. Hij erkent dat iedereen een andere definitie heeft van wat een ‘juiste prijs’ is, maar hoopt dat mensen begrijpen dat Bungie er alles aan doet om deze game zo vet mogelijk te maken.

“We’re hoping that what we’re showing is exciting enough that someone is going to take the leap with us, but we are also committed to delivering on seasons past this that will continuously offer to evolve the game without an increase to the box price.”