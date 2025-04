Xbox Game Pass games voor tweede helft van april bekendgemaakt

Microsoft heeft, zoals gebruikelijk is halverwege de maand, bekendgemaakt wat de aankomende toevoegingen zijn aan Xbox Game Pass. De line-up voor de komende drie weken is gedeeld via Xbox Wire en hier zitten absoluut mooie titels tussen. Zo kunnen we vandaag weer aan de slag met Grand Theft Auto V, inclusief Online, dat is teruggekeerd.

Verder mogen we binnenkort Clair Obscur: Expedition 33 verwachten en eind deze maand Far Cry 4. De volledige line-up voor de komende weken hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Nu beschikbaar

Grand Theft Auto V (Cloud, console & pc)

Vanaf 16 april

Neon White (Console)

SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game (Cloud, console & pc)

Vanaf 17 april

Crime Scene Cleaner (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Tempopo (Cloud, console & PC)

Vanaf 24 april

Clair Obscur: Expedition 33 (Cloud, pc, Xbox Series X|S)

Vanaf 29 april

Towerborne (Game Preview) (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Vanaf 30 april

Far Cry 4 (Cloud, console & pc)

Vanaf 1 mei

Anno 1800 (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Call of Duty: Modern Warfare II (Cloud, console & PC)

Vanaf 6 mei

Dredge (Cloud, pc & Xbox Series X|S)

Op 30 april zullen verschillende titels Game Pass weer verlaten en die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Have a Nice Death (Cloud, console & pc)

Kona II Brume (Cloud, console & pc)

Sniper Elite 5 (Cloud, console & pc)

The Last Case of Benedict Fox (Cloud, console & pc)

Thirsty Suitors (Cloud, console & pc)

The Rewinder (Cloud, console & pc)

