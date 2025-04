Raven Software: ‘Verdansk is terug en zal voorlopig nog wel even blijven’

Verdansk is een paar weken terug aan Call of Duty: Warzone toegevoegd, waarmee de iconische map van weleer na jaren weer beschikbaar is. Dit tot vreugde van de community, want het heeft ontzettend veel oud-spelers en nieuwe spelers aangetrokken.

In Warzone rouleert de ontwikkelaar echter met maps, want na Verdansk kregen we het matige Caldera gevolgd door Al Mazrah en Urzikstan. Meestal introduceert men rond de release van een nieuwe Call of Duty een nieuwe map, dus de vraag is natuurlijk hoe lang Verdansk beschikbaar zal blijven.

In een interview met IGN geeft game director bij Raven Software, Pete Actipis, aan dat de map dit jaar in ieder geval niet ingewisseld zal worden.

“We brought Verdansk back for a reason. It wasn’t just to bring it back for a season and kind of say goodbye to it again. A lot of effort went into it. So for the time being, Verdansk is sticking around, and this is just the beginning of the Verdansk 2025 journey, and then we’ll see how things go from there”