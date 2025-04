Retro Fighters kondigt draadloze Xbox 360 controller aan

De hardware fabrikant Retro Fighters bracht vorig jaar een nieuwe Xbox controller uit geïnspireerd door de originele Xbox controller. Ze blijven die tour voortzetten, want ze hebben nu de Hunter 360 controller aangekondigd, gebaseerd op de controller die bij de Xbox 360 geleverd werd.

Het betreft hier een draadloze controller die werkt met de Xbox 360 en pc. De release staat voor oktober gepland voor $60,-. Het is niet bekend of de controller ook in Europa uitkomt. Hieronder de belangrijkste details.