Maak kennis met het stemtalent achter Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 verschijnt binnen ongeveer een weekje, op 24 april om precies te zijn, en in de tussentijd is ontwikkelaar Sandfall Interactive de ene na de andere promovideo op ons aan het gooien. Ditmaal krijgen we geen korte video die één van de personages apart in de schijnwerpers zet, want de video van vandaag is een stuk uitgebreider.

We nemen een uitgebreide kijk achter de schermen en maken kennis met de stemacteurs achter de personages. Onder andere Jennifer English (bekend van Baldur’s Gate III) en Ben Starr (bekend van Final Fantasy XVI) komen aan het woord, maar uiteraard zijn er nog heel wat acteurs die de revue passeren. Bekijk de volledige video onderaan dit bericht.