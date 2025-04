Phil Spencer: “Game Pass is een optie, geen noodzaak”

Microsoft heeft de voorbije jaren veel ingezet op Game Pass, een maandelijks te betalen abonnement waarmee je heel veel titels uit de Xbox-stal zonder extra kosten kan spelen. Je zou daarom kunnen denken dat de uitgever dit model prefereert boven andere koopstrategieën, zoals het gewoon apart aanschaffen van nieuwe titels. Niets is echter minder waar.

Phil Spencer liet in een interview met Variety namelijk optekenen dat hij de Game Pass beschouwt als louter één van de vele mogelijkheden om games te kopen. Het is een model dat voor bepaalde mensen – specifiek mensen die veel verschillende titels uitproberen op korte tijd – ideaal is, maar anderen kunnen absoluut meer baat hebben bij een andere strategie.

“For me, I look at Game Pass as a healthy option for certain people. It’s not for everybody. If you play one or two games a year, Game Pass probably isn’t the right business model for you, you should just buy those two games, and that would make total sense. But I want you to have the choice. So we remain focused on everything that’s on Game Pass is also available to buy. We’re making those games available to buy in more places.”