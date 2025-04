Achter de schermen bij de ontwikkeling van de Indiana Jones and the Great Circle soundtrack

Indiana Jones and the Great Circle is nu officieel beschikbaar voor de PlayStation 5, al zullen gamers met een vooruitbestelling van de duurdere variant al een paar dagen lekker bezig zijn met de titel.

De games waar wij elke dag weer van genieten, komen niet vanzelf tot stand. Vaak zijn er honderden of zelfs duizenden mensen betrokken bij de ontwikkeling van een game. PlayStation en ontwikkelaar MachineGames geven ons graag een kijkje achter de schermen, om mensen een idee te geven van hoe deze pareltjes tot een volwaardige game uitbloeien.

Deze keer kijken we mee met componist Gordy Haab, waarin hij ons meeneemt in het ontwikkelproces van de soundtrack van Indiana Jones and The Great Circle. Bekijk de video hieronder.