Ook Microsoft ziet wel een toekomst in de Indiana Jones-franchise

Verschillende betrokken partijen hebben naar aanleiding van het succes van Indiana Jones and the Great Circle aangegeven dat ze wel brood in meer zien. Daar haakt Xbox topman Phil Spencer op in, in een recent interview met Variety, waarin de game even ter sprake kwam.

Ook in de ogen van Microsoft is het levensvatbaar. Ze zijn erg blij met de game en de ontvangst van de spelers, dus Microsoft ziet wel leven in een franchise. Daarbij stipt hij ook aan dat de game ook op de PlayStation 5 uitkomt, wat inmiddels het geval is, wat voor hun eveneens een mooi moment is.

Hij spreekt inhoudelijk niet over de plannen rondom Indiana Jones, maar uit zijn woorden valt op te maken dat er wel meer in het vat zit voor de toekomst.

“I will say, we’re really happy with ‘Indy‘ and the players and the reception We do think there’s life in that franchise, and I’m just gonna leave it at that. We’re launching on PlayStation here pretty soon. I think that’ll be a cool moment.”

Ook stipt Spencer aan dat MachineGames met hun aanpak bewezen heeft dat het goed is om studio’s de vrijheid te geven. Dit is iets wat hij meer wil gaan doen, omdat er veel verhalen te vertellen zijn, waarbij vrijheid in benadering erg belangrijk is.