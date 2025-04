Nieuwe Xbox systeemupdate komt met een aantal nieuwe features

Zoals bijna elke andere maand heeft Microsoft ook in april weer een nieuwe systeemupdate uitgebracht voor de Xbox. Deze update is via Xbox Wire gedetailleerd omschreven en daarmee hebben we hieronder een overzicht van de belangrijkste nieuwe toevoegingen, features en meer.

Xbox app op mobiel

Spelers zullen op korte termijn games en extra content kunnen aanschaffen via de Xbox app, ook zal het mogelijk zijn om hier lid te worden van Game Pass. Vanuit de app zal het daarnaast mogelijk zijn om games in pre-order te plaatsen en voorafgaand de release te installeren op de console. Deze optie is nu beschikbaar voor beta gebruikers en zal snel uitgerold worden voor iedereen.

Stream je eigen game

Game Pass Ultimate abonnees kunnen geselecteerde games die ze in bezit hebben streamen naar de Xbox One en Xbox Series X|S, dit naast games die via Game Pass beschikbaar zijn. Om dit te kunnen doen is het volgen van de onderstaande stappen voldoende:

Ga naar My games & apps > Full library > Owned Games (Cloud playable games will display a cloud badge on the game page). Use filters to find games more quickly. Choose Filter > Ready to play > Cloud gaming. To start playing, select the game and then choose Play with Cloud Gaming. Start streaming directly from the Store app after buying select cloud playable games.

Het aanbod aan beschikbare titels voor streaming is verder uitgebreid en ook heeft Microsoft een overzicht gedeeld van de games die hier binnenkort geschikt voor zijn.

Nieuw toegevoegd

Disney Epic Mickey: Rebrushed

Kill It With Fire

LEGO Marvel Superheroes

Lost Records: Bloom & Rage Tape 2

Monster Jam Showdown

Squirrel with a Gun

Subnautica 2

Wanderstop

Binnenkort beschikbaar

Agatha Christie Murder on the Orient Express

Amerzone: The Explorer’s Legacy

Barton Lynch Pro Surfing

Bratz Flaunt your fashion

Construction Simulator

Empire of the Ants

Mandragora

PAW Patrol Grand Prix

Paw Patrol World

Phantom Breaker: Battle Grounds Ultimate

Predator: Hunting Grounds

SpiderHeck

Starship Troopers: Extermination

Steep

Teardown

The Game of Life 2

Undisputed

Way of the Hunter

Wizard of Legend II

Remote Play

Het is nu mogelijk om elke game die men geïnstalleerd heeft op de Xbox te spelen via de browser middels Remote Play. Ook mobiel is dat mogelijk, waardoor de Xbox app niet langer noodzakelijk is voor deze feature. Streaming via webbrowser zal op korte termijn ook beschikbaar worden voor Samsung Smart tv’s, Amazon Fire Sticks en Meta Quest.

Bespaar ruimte

Het is nu mogelijk om de opslag van de Xbox consoles beter te managen. De tool op de console zal nu aanbevelingen geven van duplicaten die weg kunnen, alsook games waar spelers niet langer toegang toe hebben.

Game Hubs

De nieuwe Game Hubs zijn beschikbaar op console, die per titel relevante informatie geven. Denk dan aan speler statistieken, Achievements, vrienden die de game in kwestie spelen, recente opnames, beschikbare uitbreidingen, evenementen en meer.

Voor meer informatie kan je op Xbox Wire terecht.