Nieuwe gameplay van Light of Motiram in ‘Outcast Forest’ trailer

Eerder dit jaar werd Light of Motiram aangekondigd, een game die nogal wat weg heeft van de Horizon-franchise. Hoewel de gameplay wel net wat anders zal zijn, zijn het met name de machines die gelijkenissen vertonen in design.

Polaris Quest en Aurora Studio zijn met deze game bezig en hoewel ze vrij veel kritiek kregen, blijft de ontwikkeling gewoon doorgaan. Vanuit Sony hebben we ook niets vernomen met betrekking tot juridische actie, dus klaarblijkelijk geen vuiltje aan de lucht.

Met dat gezegd heeft uitgever Tencent Games nu een nieuwe trailer uitgebracht onder de noemer ‘Outcast Forest’. Deze trailer laat nieuwe fragmenten uit de game zien en het is best de moeite waard, check het hieronder.

“Outcast Forest, a woodland where the Dariman Tribe exiles their convicts, is a place filled with regret and fear,” reads the trailer description. “Shadows of hostile Mechanimals lurk among the trees. Whispers of enemy tribe echo through the eerie air. Explore the unsettling Outcast Forest. Master the combat with different lethal weapons. Discover ancient sanctuaries with intriguing puzzles, and battle against formidable Mech Overlords in your adventure beyond the unknown. Are you prepared, Pioneers?”