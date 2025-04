Bereid je voor op het verhaal van Clair Obscur: Expedition 33 met nieuwe trailer

Binnen minder dan een week verschijnt de veelbelovende RPG Clair Obscur: Expedition 33 en de ontwikkelaar heeft de laatste tijd echt wel de ene na de andere trailer op ons gegooid. Hopelijk was je deze video’s nog niet beu, want we hebben er nog eentje in de aanbieding!

Deze nieuwe trailer focust zich op het achterliggende verhaal. De game heeft heel intrigerende lore, waarbij de wereld wordt geteisterd door de zogenaamde ‘Paintress’. Elk jaar schildert ze een nummer op een monoliet en iedereen die de desbetreffende leeftijd heeft bereikt, sterft. Telkens vertrekt een expeditie naar het eiland van de Paintress, in de hoop haar te kunnen stoppen…

Bekijk de prachtig geanimeerde trailer hieronder, Clair Obscur: Expedition 33 verschijnt op 24 april.