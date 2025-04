Nieuwe PowerWash Simulator 2 trailer gaat in op verbeteringen en vernieuwingen

Een poosje geleden kondigde FuturLab PowerWash Simulator 2 aan. Deze game verschijnt later dit jaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Hoewel het nog wachten is op een definitieve datum, krijgen we nu wel beetje bij beetje meer te zien.

De studio heeft nu een nieuwe trailer uitgebracht, waarin ontwikkelaars binnen 1 minuut proberen uit te leggen wat de vernieuwingen en verbeteringen zijn die het tweede deel brengt. Dit gaat natuurlijk gepaard met wat nieuwe beelden, check het hieronder.